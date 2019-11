Liverpool a frappé un énorme coup en s’imposant 3-1 contre Manchester City plus tôt dans la journée. Après douze journées de championnat, les Reds comptent neuf points d’avance sur leur rival du jour. Après le match, les journalistes ont demandé à Pep Guardiola de revenir sur les actions polémiques de la rencontre.

« Ce ne serait pas très sympa, après une défaite, de se plaindre de l’arbitre. Ne me demandez pas ça à moi, demandez à l’arbitre. Demandez aux arbitres et aux gens du VAR, pas à moi. On a essayé de faire notre job, je préfère parler de notre performance », a répondu le Catalan dans des propos rapportés par RMC Sport lorsqu’il a été interrogé sur les actions litigieuses de la rencontre, comme cette possible main dans la surface des Reds en tout début de partie.