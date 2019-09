Cet été, Manchester City a dépensé pas moins de 168 millions d’euros sur le marché des transferts, avec en tête d’affiche le milieu défensif Rodri (ex Atlético de Madrid) ou encore l’arrière droit João Cancelo (ex Juventus). Le mercato s’est terminé le 8 août dernier et reprendra du 1er au 31 janvier 2019. De quoi commencer à alimenter les rumeurs pour le champion d’Angleterre en titre. Cependant, sur Sky Sports, Pep Guardiola, l’entraîneur de l’actuel deuxième du championnat anglais, s’est confié sur le sujet.

« Ce n’est pas mon affaire, mais en janvier, nous n’allons pas acheter parce que nous n’avons pas assez d’argent pour payer un montant énorme pendant l’été, donc nous ne pouvons pas le faire en hiver. Nous allons nous en tenir aux joueurs que nous avons, avec (Taylor) Harwood-Bellis et (Eric) Garcia, et avec les nouveaux joueurs de l’académie. Nous avons de jeunes joueurs talentueux et nous pouvons compter sur eux », a-t-il expliqué.

