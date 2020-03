Handicapé par une blessure à la cheville, Paul Pogba n’a joué que 7 matches de Premier League cette saison. Une saison blanche pour le Français avant peut-être de rejoindre la Maison Blanche cet été. Le Real Madrid est le favori pour recruter le champion du monde d’autant plus que son prix a baissé et est désormais évalué à 84 M€. Cependant, la préoccupation de l’ancien de la Juve est de terminer la saison de belle manière avec MU comme l’a rapporté son agent, Mino Raiola, pour Marca.

« Paul traverse une période difficile, mais soyons clairs car en Angleterre, ils sont très sensibles, Pogba se concentre pour faire une belle fin de saison avec Manchester United. Il veut réintégrer l’équipe et que United se qualifie pour la Ligue des Champions », affirme-t-il sans fermer la porte à un départ de Paul Pogba cet été : « Aujourd’hui, vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver. Le club et l’équipe comptent pour l’instant et ensuite nous verrons. Il y avait un grand intérêt l’année dernière (du Real Madrid) mais ce n’était pas possible. » Le feuilleton dure depuis plusieurs mois et son épilogue pourrait intervenir cet été.