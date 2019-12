Manchester United va mieux. Lors du Boxing Day contre Newcastle, les Red Devils se sont largement imposés (4-1), effaçant au passage la défaite du week-end dernier contre Watford (2-0). Avec ce succès, les Mancuniens se rapprochent du Big 4. Mais le but de cette rencontre contre les Magpies restera celui inscrit par Mason Greenwood, d’une frappe limpide en dehors de la surface, bien aidée par la barre transversale. Une réalisation somptueuse qui a enflammé Ole Gunnar Solskjær, le coach mancunien.

« Il n’y en a pas beaucoup dont je me souvienne comme lui qui a toutes les caractéristiques. Il n’est pas seulement 50-50 avec les deux pieds mais probablement 60-60 ! Cristiano peut en marquer autant avec son gauche et ce sont de bonnes frappes. Mais Mason peut enrouler le ballon avec les deux pieds, c’est un finisseur exceptionnel, a expliqué Solskjær au Sun. Il a tout ce qu’il faut. Je ne pense pas que nous verrons le meilleur de Mason avant quelques années. Mais je me souviens que quand j’avais 18 ans, je n’étais pas du tout au niveau de jeu qu’il avait. »