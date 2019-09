C’est un début de saison plutôt médiocre que réalisaient les Red Devils, et ce déplacement à Londres pour affronter West Ham s’annonçait clairement compliqué. Face aux Hammers, les Mancuniens se sont finalement inclinés sur le score de 2-0. Ils comptent deux défaites, deux nuls et deux succès après six journées et pointent à la septième place. Des résultats qui interpellent et font réagir outre-Manche.

Coach de MU de 2016 à 2018, José Mourinho avait été remplacé à la tête des Red Devils par Ole Gunnar Solskjaer le 19 décembre dernier. Et celui qui officie désormais comme consultant sur la chaîne britannique Sky ne semble pas emballé par le travail de son successeur. Selon le coach portugais, il n’y avait rien à tirer de positif du revers des Red Devils face aux Hammers. « Non. Nous avons été mauvais la saison dernière, mais je ne vois aucune amélioration cette saison. J’aime bien les trois [recrues], elles apportent de la qualité à l’équipe. Mais l’équipe en tant qu’équipe, je n’aime pas du tout. Je ne suis pas surpris du résultat [du jour contre West Ham], » a lâché l’ancien Special One.

