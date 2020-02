« Paul est notre joueur et non celui de Mino. » Solskjaer n’a pas vraiment apprécié les propos récents de Mino Raiola, affirmant que Paul Pogba avait déjà la tête à la Juventus. La tension est donc montée d’un cran autour du Français, d’autant qu’il est toujours blessé. Le coach norvégien doutait même de revoir le joueur sous le maillot des Red Devils.

Nouvel épisode ce soir puisque, Mino Raiola a répondu au coach de MU et comme d’habitude, il n’y est pas allé de main morte. « Pogba n’est pas à moi et n’est certainement pas la propriété de Solskjaer. Paul appartient à Paul Pogba. Vous ne pouvez pas posséder un être humain comme ça. J’espère que Solskjaer ne veut pas suggérer que Paul est son prisonnier. Solskjaer devrait s’informer de mes paroles. Je suis libre d’exprimer mes pensées. Jusqu’à présent, j’étais peut-être gentil avec lui. Solskjaer devrait juste se souvenir de l’été dernier et des propos qu’il a tenus envers Pogba. Je pense que Solskjaer est frustré pour différentes raisons. Je pense que Solskjaer a d’autres choses à craindre... plus que mes paroles sur l’avenir de Pogba. Si j’étais lui, je serais inquiet. » Voilà qui apparaît comme une forme de menace...