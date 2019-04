Le Belge Youri Tielemans connaît des jours heureux en Angleterre, où il a débarqué en janvier à Leicester, après une première partie de saison compliquée à l’AS Monaco. Avec déjà un but et quatre passes décisives en sept matches de Premier League, le milieu de terrain sait se montrer décisif chez les Foxes et cela a fait grimper sa cote sur le marché des transferts, puisque sa valeur est désormais estimée à 40 M€.

Mais ce montant pourrait même encore monter d’ici la fin de la saison, car Tielemans est de plus en plus courtisé. Comme l’indique le Leicestershire Live, c’est désormais Manchester United qui songe à faire venir le Belge cet été, alors que Leicester et Tottenham sont déjà dans la course pour le faire signer. Mais pour l’instant le joueur de 21 ans appartient encore à Monaco, qui l’a prêté à Leicester jusqu’en en juin sans option d’achat. Reste donc à savoir si Leonardo Jardim comptera sur Tielemans pour la saison prochaine ou s’il serait enclin à le laisser partir, ce qui permettrait aux Monégasques de toucher un joli pactole.