Le mercato estival a fermé ses portes il y a un peu plus d’un mois en Angleterre et pourtant, les pistes de cet hiver font déjà surface. Manchester United a vu partir Romelu Lukaku vers l’Inter Milan et n’a pu le remplacer. Mais les dirigeants mancuniens, et plus particulièrement Ole Gunnar Solskjær, auraient déjà trouvé leur prochaine cible comme le rapporte l’Express.

Transféré cet été à Fenerbahçe en provenance du Caykur Rizespor pour 3,5 millions d’euros, Vedat Muriqi (25 ans) fait forte impression depuis le début de saison. Auteur de deux buts en trois matchs de Süper Lig, l’avent-centre s’est surtout illustré lors du match face à l’Angleterre (3-5) mardi dernier. Il est impliqué sur tous les buts du Kosovo avec une réalisation et deux passes décisives. Les Red Devils l’ont observé pour cette affiche internationale, mais Tottenham serait également intéressé par le Kosovar.

