Victime d’une fracture de stress contre Wolverhampton il y a quelques jours, Marcus Rashford ne pourra plus porter le maillot de Manchester United avant au moins six semaines. Voilà qui pousse les Red Devils à se mettre en quête d’un attaquant. Une solution provisoire, plus qu’un investissement sur l’avenir. Le club anglais serait à la recherche d’une solution peu onéreuse, si possible qui connaît déjà la Premier League.

Selon Tuttosport, le profil idéal serait Carlos Tevez, passé par Manchester United de 2007 à 2009, avant de rejoindre le rival de Manchester City. Si l’on en croit le média italien, l’Argentin, qui aura 36 ans le 5 février prochain, pourrait débarquer en Angleterre sous la formule de prêt. Le média rappelle qu’il y a treize ans, les Red Devils avaient dû débourser 13 millions d’euros pour le prêt de deux ans d’El, Apache, alors propriété de West Ham. L’ancien joueur de la Juve, du Corinthians ou du Shanghai Shenua ne semble pas dans les petits papiers de la nouvelle direction de Boca Juniors et son contrat expire en juin 2020. Il pourrait être tenté par un dernier challenge en Angleterre.