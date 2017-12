Le match Montpellier-Marseille (1-1) de dimanche soir s’est terminé dans la confusion. Auteur du deuxième but, Souleymane Camara s’est vu refuser sa réalisation pour cause de hors-jeu de position d’Hilton. En zone mixte après le match, Steve Mandanda a conforté l’arbitre dans sa décision :

« Sur le but refusé, Camara met la tête, Hilton se jette pour la reprendre et me gêne. Il fait action de jeu donc l’arbitre lève logiquement le drapeau. Je lui ai dit mon ressenti car le hors-jeu était réel. Je marque un temps d’arrêt qui m’empêche d’aller sortir la balle. Car autrement, la tête n’était pas si difficile à arrêter. Mais de toute façon, l’arbitre avait sifflé bien avant que je vienne le voir. »