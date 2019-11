Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais (2007/2008), Marc Crosas (31 ans) est surtout un joueur qui a été formé au FC Barcelone. Et s’il n’a jamais évolué au sein de l’équipe première blaugrana, l’ancien milieu de terrain n’hésite pas à donner son avis sur l’actualité culé. Et hier soir, l’ex-Gone n’a pas été tendre avec son club formateur. Ni avec Ernesto Valverde.

« Barcelone est devenue une équipe grise (terne) parce qu’elle est le reflet de son entraîneur. Valverde est un bon technicien, il a fait des choses importantes et a gagné deux Ligas. Mais c’est un entraîneur terne, comme son équipe. La question n’est pas de savoir si le Barça a perdu son essence puisqu’il l’a déjà perdue. Il n’a plus sa philosophie. Le Barça est devenu une équipe qui dépend de plus en plus des individualités. Il ressemble de plus en plus au Real Madrid de Florentino (Pérez) », a-t-il déclaré à la radio catalane RAC1.