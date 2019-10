À la veille de la rencontre de Ligue des Champions entre le RB Leipzig et l’Olympique Lyonnais (match à suivre en lice commenté sur notre site), Marcelo était de passage devant la presse. Le défenseur brésilien, qui devrait être titulaire en Allemagne, est conscient de la période compliquée que traverse le club actuellement mais il affirme qu’il en a déjà connu depuis son arrivée il y a deux ans.

« Si vous vous souvenez bien on a eu une phase l’an dernier avec une série de mauvais matches, la saison d’avant aussi. Si nous travaillons bien, ça va revenir. L’année dernière, c’était aussi comme ça malheureusement. Cette saison, on commence mal mais le plus important c’est qu’on termine mieux. » Une victoire mercredi et ce week-end face à Saint-Etienne feraient beaucoup de bien à tout le monde à l’OL.

