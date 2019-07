Belle surprise de la saison passée d’Arsenal, Mattéo Guendouzi (20 ans) a marqué les esprits en Premier League. Le milieu de terrain des Gunners et de l’équipe de France Espoirs s’est fait remarquer autant par ses prestations sur les pelouses anglaises et européennes que par son look et sa tignasse. Interrogé par Four Four Two, l’ancien Lorientais s’est amusé des commentaires sur ses cheveux.

« J’ai de longs cheveux depuis que je suis jeune. J’ai les mêmes cheveux de mon jeune frère et ma mère, mais pas mon père, à qui il n’en reste pas beaucoup, j’espère garder les miens plus longtemps que lui. Les comparaisons avec David Luiz, c’est un très très bon joueur, alors j’en suis très heureux. Mais je reconnais que j’ai les plus beaux cheveux de Premier League (rires). Qui a les pires ? Marouane Fellaini, même s’il est parti maintenant. C’était comme une version ratée de ma coupe », a-t-il lancé, sourire au lèvres.

