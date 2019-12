Titulaire pour la cinquième fois de la saison à la Juventus, Adrien Rabiot (24 ans) a livré une prestation intéressante. Le Français, qui a rejoint la Vieille Dame l’été dernier, monte en puissance ces derniers temps et enchaîne les rencontres puisqu’il était, contre la Sampdoria (victoire 2-1), aligné pour la troisième fois d’affilée. Maurizio Sarri a aimé la prestation de son milieu de terrain et estime qu’il peut être une véritable révélation au fil de la saison.

« Ce qui est positif, c’est qu’Adrien Rabiot vient de jouer trois matches consécutifs et ne cesse de progresser. Il s’améliore de match en match. Il est meilleur sur le plan mental, il se sent mieux au sein du groupe, et s’habitue au jeu italien, a expliqué le coach turinois en conférence de presse. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut la vraie surprise de cette deuxième partie de saison. »