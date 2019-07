Auteur d’une belle saison en Bundesliga (14 buts en 34 apparitions), Jean-Philippe Mateta a parfaitement réussi son adaptation à Mayence. Au point d’attirer des écuries plus huppées, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille notamment. Mais l’attaquant international Espoirs a choisi de s’inscrire dans la durée en Allemagne. L’ancien Lyonnais a prolongé son contrat d’un an jusqu’en juin 2023 il y a quelques semaines, avant de disputer l’Euro U21. Alors que le FSV Mainz 05 disputait aujourd’hui l’Opel Cup, en compagnie d’Everton et du Séville FC, dans son stade, Jean-Philippe Mateta n’était pas présent avec ses coéquipiers, à l’Opel Arena.

Son club a rapidement communiqué la raison de son absence. « Notre attaquant Jean-Philippe Mateta s’est blessé au genou lors de l’entraînement de collectif de jeudi. Le Français de 22 ans se rendra chez un spécialiste du genou pour mettre en place un traitement adapté dans les prochains jours. Mateta ne pourra donc pas participer à l’OPEL CUP d’aujourd’hui, ni à la présentation de l’équipe à l’occasion du "Mainzer Sommerlichter" (19h15 ce soir), » peut-on lire sur le site du club. Mayence disputera son premier match officiel le 10 août en Coupe d’Allemagne, face à Kaiserslautern, avant de lancer sa saison de Bundesliga contre le SC Fribourg le week-end suivant.

#Mainz05-Angreifer Jean-Philippe Mateta hat sich im Mannschaftstraining am vergangenen Donnerstag eine Knieverletzung zugezogen. Der 22-jährige Franzose wird sich in den nächsten Tagen einem Kniespezialisten zur weiteren Behandlung vorstellen. Gute Besserung, JP ! pic.twitter.com/QzKCwegJ0Z — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 27, 2019

