Joueur de la Juventus durant deux saisons et demie (2016-2019), Medhi Benatia a quitté la Vieille Dame il y a un peu plus d’un an pour le club qatarien d’Al Duhail Sports Club. Et sous le maillot turinois, le défenseur central marocain a pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo, arrivé à l’été 2018 en provenance du Real Madrid. Interrogé par Goal, le joueur de 33 a donc évoqué le Portugais et pour lui, CR7 est tout en haut.

« Il est le numéro un absolu, en tant que footballeur et en tant que personne. Il est très intelligent, même en dehors du terrain. Son cerveau est toujours plus rapide que quiconque. Je suis content d’être son ami. Je lui souhaite toujours le meilleur », a lâché le joueur passé par le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Des compliments qui devraient forcément faire plaisir à la star portugaise.