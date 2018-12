Peu utilisé cette saison par Massimiliano Allegri qui favorise une charnière composée par Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, Mehdi Benatia traîne son spleen. Le défenseur marocain n’a disputé que six matches cette saison et son avenir s’écrit loin de la Juventus. C’est en tout cas ce que révèle beIN Sports.

La chaîne de télévision explique que l’ancien joueur du Bayern Munich s’est entretenu avec sa direction. Une entrevue lors de laquelle il aurait fait part de son mécontentement et de son envie d’être titulaire. Il aimerait donc quitter le club turinois dés le mercato hivernal pour retrouver du temps de jeu.