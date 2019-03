Buteur et passeur décisif avec les Pays-Bas contre l’Allemagne (défaite 3-2), Memphis Depay s’est de nouveau montré précieux avec les Oranjes et confirme ses bonnes dispositions. C’est simple, en mars, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en deux matches. Il est impliqué sur six buts avec les Bataves soit plus qu’avec l’Olympique Lyonnais en 2019.

L’ancien attaquant de Manchester United et du PSV Eindhoven connaît un début d’année compliqué en club. Auteur de deux buts et à l’origine de trois passes décisives sur cette période avec les Gones, le natif de Moordrecht paye des mois de janvier et de février difficiles.