Arsène Wenger va bientôt reprendre du service. Libre depuis son départ d’Arsenal en fin de saison dernière, le technicien français a récemment annoncé qu’il souhaitait revenir au premier plan en 2019. Si son nom est régulièrement cité dans plusieurs clubs, l’intéressé a déjà quelque peu avancé sur sa réflexion liée à son avenir.

« En ce moment je me repose bien et je regarde beaucoup de football. J’ai souvent dit que le mieux était de ne pas revenir en Angleterre car j’ai passé tellement de temps dans le même club, il me semblerait étrange d’aller ailleurs. Mais je ne sais pas encore de quoi mon avenir sera fait, » a ainsi confié l’ancien manager des Gunners sur Sky Sports.