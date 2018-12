Le nouveau président des Girondins de Bordeaux Joe DaGrosa a accordé une très longue interview à 20 Minutes. Un entretien au cours duquel l’homme d’affaires américain a abordé plusieurs dossiers, parmi lesquels le mercato d’hiver. Et s’il n’a pas voulu trop en dire, le nouvel homme fort du club au scapulaire a promis de « bonnes nouvelles rapidement ».

« 100 millions d’euros. Non, c’est une blague (rires). Encore une fois, nous allons essayer de faire le meilleur pour le club. Nous allons annoncer de bonnes nouvelles rapidement. Un budget ? On ne peut pas le dire car ce serait donner une information à tous les autres clubs. Il faut être patient. On doit aussi prendre les bonnes décisions pour les années à venir », a-t-il lancé. De quoi faire saliver les supporters marine-et-blanc !