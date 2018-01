Monaco est devenu l’une des places fortes du mercato ces dernières années. Avec l’élimination en Ligue des Champions, le club de la Principauté va dégraisser cet hiver. Mais pas question de se séparer des meilleurs éléments comme l’a confié Leonardo Jardim ce jeudi en conférence de presse.

Ainsi, Thomas Lemar, dont la cote est au plus haut en Premier League, et Fabinho ne devraient pas bouger durant le mois de janvier à écouter le coach portugais. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « Monaco n’a pas l’habitude de faire de grosses ventes en hiver. C’est notre stratégie, a déclaré jeudi l’entraîneur de Monaco. Les joueurs le comprennent et savent comment ça se passe ici. »