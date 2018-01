José Mourinho l’a dit et répété, il attend des renforts pour son Manchester United cet hiver. Et les plus chers seront les mieux ! Une posture qui commence à irriter la direction des Red Devils. Toujours est-il que les deux parties se sont mises d’accord sur les besoins de l’effectif pour ce mois de janvier.

Selon le Daily Mail, le technicien lusitanien cible trois recrues : un latéral gauche, un arrière droit et un milieu offensif. Ces dernières heures, c’est en attaque que les noms se succèdent, de Lucas Moura (Paris SG) à Malcom (Bordeaux) en passant par João Mario (Inter Milan) ou encore Mesut Özil (Arsenal).