Après 17 années de bons et loyaux services et plus de 600 matches sous les couleurs du FC Barcelone, Andrés Iniesta s’est lancé dans un nouveau défi en rejoignant le Vissel Kobe, club japonais. Auteur de 3 buts en 14 matches de J-League 1, l’Espagnol a laissé un grand vite en Catalogne. Un départ qui fait toujours mal aux Blaugranas, même plusieurs mois après.

En effet, dans une interview accordée à Marca, l’Argentin a regretté le départ de son ancien coéquipier. « Andrés me manque sur le terrain, mais aussi en dehors, évidemment. On a passé de nombreuses années à partager beaucoup de choses, avec de nombreux entraînements, matches, mais aussi des situations en dehors du terrain. Bien sûr qu’il nous manque », a ainsi déclaré Lionel Messi.