Homme fort de la saison du Stade Rennais, Mexer ne poursuivra pas l’aventure du côté de la Bretagne mais sous les couleurs des Girondins de Bordeaux qui viennent d’officialiser son transfert. Un choix qu’a tenté de justifier le Mozambien dans les colonnes de Ouest-France : « J’étais en fin de contrat et en janvier j’ai fait savoir au président que j’avais envie de prolonger ici, si le club était intéressé. Le club m’a répondu qu’il m’aimait beaucoup et qu’il allait me faire une proposition. Pendant de longues semaines, je n’ai pas eu de nouvelles. J’aurais aimé être fixé avant mais j’ai attendu. Et puis j’ai eu une promesse orale d’une prolongation… d’un an. J’ai refusé car après la saison que j’ai accomplie, j’estimais mériter un peu plus en durée. Ce n’était pas une question d’argent. »

« Paulo Sousa m’a appelé et m’a exposé le projet très ambitieux des Girondins. Il m’a dit que j’étais son choix numéro 1 en défense centrale et qu’il voulait faire de moi un leader de son équipe. J’ai senti son attachement et la volonté du club qui n’a pas hésité à me proposer un contrat de 4 ans. À mon âge, c’est un paramètre qui compte. C’est surtout une belle preuve de confiance. Bien sûr que l’argent compte pour un footballeur, mais les ambitions sont également importantes », a expliqué le défenseur central de 30 ans, qui rejoindra Bordeaux au retour des vacances.