Depuis mardi, c’est officiel : Adrien Rabiot (24 ans) est un joueur de la Juventus. Libre après la fin de son contrat au PSG, le Français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec la Vieille Dame pour un salaire de 7 millions d’euros par an. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Michel Platini estime que le champion d’Italie réalise une belle acquisition avec le milieu de terrain.

« Rabiot est bien plus qu’un bon joueur. Il n’est pas Messi, mais il a de la qualité, il joue dans tous les domaines. C’est un numéro 8 à l’ancienne, un mezzala, pas un créatif. Il ne s’ennuie pas à rester devant la défense et il va toujours de l’avant pour chercher le but. Dommage pour le PSG », juge l’ancien numéro 10.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10