Président de l’UEFA jusqu’au 8 octobre 2015, Michel Platini, était invité de France Bleu dans l’émission Stade Bleu qui sera diffusée ce dimanche. Co-président du Comité français d’organisation de la Coupe du Monde en 1998, il a expliqué qu’une « manigance » avait été mise en place pour favoriser la tenue d’une finale entre la France et le Brésil.

Celle-ci consistait à mettre le Brésil et la France dans les groupes A et C pour éviter que les deux sélections se croisent avant la finale. Placées délibérément dans ces poules avant le tirage au sort, les deux équipes ont réussi à atteindre la finale. Droit dans ses bottes, Michel Platini assumait ses propos : « On ne s’est pas emmerdé pendant six ans à organiser la Coupe du monde pour ne pas faire quelques petites magouilles. » Toutefois, l’ancien joueur de la Juventus estime que ce cas de figure n’est pas unique : « Vous pensez que les autres ne le faisaient pas ? »