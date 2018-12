Débarqué à Middlesbrough en 2017 en provenance du Toulouse FC, Martin Braithwaite avait ensuite été prêté les six derniers mois de la saison passée aux Girondins de Bordeaux. Revenu en Angleterre cet été, l’attaquant danois vit une première partie de saison très difficile, lui qui n’a pas joué depuis cinq matches en Championship. Et le joueur de 27 ans pourrait se relancer cet hiver.

Comme l’expliquait AS vendredi, Leganés se serait positionné pour recruter l’ancien Bordelais sous la forme d’un prêt, mais la formation anglaise souhaiterait plus un transfert sec. The Telegraph apporte cependant plus d’informations. Le média britannique croit savoir que Tony Pulis, le manager de Boro, serait prêt à laisser partir son attaquant pour environ 11 millions d’euros. Des discussions seraient en cours et un accord devrait être trouvé rapidement.