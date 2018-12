Gennaro Gattuso est en eaux troubles avec l’AC Milan. En grande difficulté au classement, les Rossoneri restent cependant à 3 points de la Lazio, 4e. Éliminés en Ligue Europa au profit du Betis Séville et de l’Olympiakos, les Milanais veulent relever la tête. Et si la rumeur d’un départ de Gattuso et d’une arrivée de Leonardo sur le banc a été annoncée ce matin, le coach ne compte pas baisser les bras.

C’est en effet ce qu’il a déclaré en conférence de presse ce vendredi avant la réception de la SPAL (samedi, 20h30). « Je veux continuer mon travail, avec mon équipe. Je sais que tout va dépendre des résultats. Pour le moment, je ne pense pas à mon avenir. Je suis jeune et je ne peux que dire merci pour cette opportunité », a ainsi déclaré le technicien italien.