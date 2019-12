Libéré du contrat qui le liait à la Major Soccer League et au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimović (38 ans) souhaite continuer à relever des défis. Et le prochain semble l’emmener vers l’Italie. Le Milan AC serait très intéressé à l’idée de faire revenir le géant suédois et, selon les informations de Sky Sport Italia, les avancées du dossier seraient connues.

En effet, l’actuel dixième de Serie A aurait dans l’idée de faire signer l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour les six prochains mois, avec en option une deuxième année. Pour cela, les dirigeants milanais souhaiteraient dépenser trois millions pour ces six derniers mois de la saison, puis six millions en cas de bons résultats, sûrement liés à une qualification en Ligue des Champions. Cependant, l’attaquant souhaiterait plus et aimerait être directement associé pour 18 mois avec le club lombard, sans aucune option.