Ca ne semble plus être un secret. Zlatan Ibrahimovic (38 ans) compte faire son retour en Italie après avoir terminé son aventure en Major League Soccer. Le Milan AC semble en pôle pour faire revenir l’attaquant qui a évolué sous les couleurs du club italien entre 2010 et 2012. Seulement voilà, à l’heure actuelle aucune officialisation n’est attendue.

Même pire. Plus le temps passe et plus le rêve de revoir le géant Suédois sous le maillot Rossoneri semble compliqué. C’est en tout cas qu’a exprimé Paolo Maldini, le directeur technique du club pour Sky Sport. « Plus on avance dans le temps, plus c’est difficile » a-t-il avoué. Mauvaise nouvelle en perspective ?