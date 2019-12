Arrivé cet été du côté du Milan AC, Theo Hernández (22 ans) rêve en grand. Le latéral gauche a signé pour 20 millions d’euros en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Et son arrivée en Italie a été guidée par son envie de retrouver du temps de jeu, mais surtout par Paolo Maldini, directeur technique du club lombard comme il le confie dans une interview accordée dans l’Équipe.

« J’avais besoin de jouer. Et ma rencontre avec Paolo Maldini a tout fait basculer. Il est venu me rencontrer à Ibiza, où j’étais en vacances. On a tout de suite accroché. Maldini, c’est un mythe, probablement le plus grand joueur à mon poste. Nos discussions m’ont montré qu’il me connaissait bien. Quand Paolo Maldini vous recrute, ça vous file quand même de la confiance ! », a-t-il expliqué.