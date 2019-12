Plus apparu sur les terrains de football depuis le 30 septembre dernier et un match nul face à Arsenal (1-1), Paul Pogba fait patienter les supporters de Manchester United. Le Français tarde à retrouver ses sensations suite à une blessure à la cheville mais il devrait bien toujours revêtir le maillot rouge des Mancuniens à en croire son agent Mino Raiola, qui a accordé un entretien au Telegraph. D’après lui, le milieu de terrain champion du monde va rester au club cet hiver, alors que récemment, de nouvelles rumeurs sur un éventuel transfert au Real Madrid ont à nouveau fait surface.

« Je pense que Paul est vraiment rentré à la maison en revenant à Manchester United. Paul aurait pu aller ailleurs, mais il a vraiment choisi avec son coeur de rentrer à la maison. Paul est vraiment quelqu’un de bien. Il veut avoir du succès et être heureux. Il veut gagner des titres et il adorerait le faire avec Manchester United. (...) Oui, il y avait un gros intérêt du Real Madrid (cet été) et Manchester United ne l’a pas laissé partir. Mais nous n’en avons pas fait toute une histoire, Paul n’en a pas fait toute une histoire car je travaille toujours en accord avec mes joueurs » a expliqué le super agent.