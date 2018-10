Malgré les 20 buts en 24 matchs de Major League Soccer de Zlatan Ibrahimovic, le Los Angeles Galaxy n’est toujours pas assuré de se qualifier pour les play-offs de la Ligue. Une qualification qui est l’objectif numéro un du géant suédois, et non pas le trophée de meilleur joueur de la MLS, auquel il peut prétendre. Alors quand les journalistes américains lui posent une question à ce sujet, Zlatan reste fidèle à lui-même.

« Pour moi, ce n’est que du bonus. Je pense que je suis plus grand que toute la MLS. Ce n’est pas mon objectif principal. Je n’en veux pas si on ne gagne pas la MLS. Je préfère que mon équipe aille en play-offs et gagne le titre. Le reste, ce n’est que du bonus. » Alors qu’il ne reste que trois rencontres de saison régulière pour que le Galaxy accroche une des six places qualificatives, les Californiens ne sont que 7e de la conférence Ouest, à deux points du Real Salt Lake.