Le Mali semble tenir en Mohamed Konaté (17 ans) sa référence défensive pour les prochaines années. Déjà titulaire en Ligue 1 avec l’AS Black Star en première division malienne et même capitaine à son jeune âge, le défenseur central a aussi éveillé la curiosité en Europe. Il a ainsi tapé dans l’œil de trois écuries de Ligue 1, selon les médias locaux.

Il s’agit des Girondins de Bordeaux, Saint-Étienne et Toulouse. Au Portugal, Benfica, le FC Porto et le Victoria Guimarães ont également ce grand gaillard, rapide et technique malgré son gabarit (1m88), à l’œil. Et ce n’est pas tout puisque, selon nos informations, l’international U17, fan du Sénégalais Kalidou Koulibaly, plaît aussi en Belgique, en Espagne et en Italie, où quelques clubs ont déjà pris des renseignements.