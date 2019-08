« On espère que Falcao reste au club, c’est un grand joueur avec beaucoup de qualités. Je ne pense pas que la relation puisse se tendre avec Falcao, il a toujours marqué beaucoup de buts ici, il a fait de grandes choses à Monaco. Il y a une belle histoire entre Falcao et le club. Radamel a toujours été professionnel et ambitieux. Il veut jouer la Ligue des champions, mais il a un contrat et on a besoin de lui, » a ainsi confié le vice-président de l’AS Monaco lors de la présentation des recrues estivales.

Interrogé sur sa future association avec El Tigre en conférence de presse, Wissam Ben Yedder a réfuté avoir rejoint l’ASM dans l’idée d’être aligné aux côtés de Radamel Falcao, mais il n’a pas caché son plaisir de voir le Colombien rester au club. « Ce n’est pas forcément ce que j’envisageais. Il y a des choses qu’on envisage dans la vie et d’autres... Mais je serais content que Falcao reste, c’est un joueur extraordinaire, important pour nous. S’il reste on essaiera de toute faire, marquer beaucoup de buts l’un et l’autre pour faire grandir le club et faire qu’il soit tout en haut, » a-t-il déclaré.

