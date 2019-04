Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim a effectué un petit point médical. Le technicien portugais a ainsi confirmé les forfaits de Cesc Fabregas et William Vainqueur pour le choc de dimanche soir face au Paris Saint-Germain (à suivre en direct commenté sur notre live).

Pour le premier cité, il s’agit d’une blessure au mollet gauche contractée face au Stade de Reims. Pour le second, c’est une gêne à l’adducteur qui contraint l’ancien Marseillais à déclarer forfait. Enfin Nkoudou et Geubbels se trouvent en soins et en réathlétisation spécifique.