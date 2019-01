Alors que l’AS Monaco affronte le FC Metz (L2) ce soir en 16e de finale de la Coupe de France (21h), le portier croate Danijel Subasic fera son grand retour sur la pelouse de Louis II, comme l’annonce L’Équipe, lui qui n’y est plus apparu depuis le 7 octobre dernier et une défaite contre Rennes (1-2). La situation du vice-champion du monde, habituellement numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens monégasques, interpelle, puisque le mystère plane concernant son absence des pelouses depuis le début de saison.

Sa blessure à la cuisse en rentrant de la Coupe du monde n’explique peut-être pas tout, et plusieurs bruits font état d’un conflit entre le Croate de 34 ans et les dirigeants asémistes, ces derniers refusant de prolonger son contrat d’un an, de 2020 à 2021. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’à Subasic de saisir sa chance de s’illustrer ce soir, pour ensuite pourquoi pas enchaîner contre Dijon samedi prochain (à 20h).