Après son nul (2-2) en Ligue Europa face à l’Apollon Limassol, l’OM devait absolument l’emporter à l’Orange Vélodrome face à Caen. Les hommes de Rudi Garcia, qui s’étaient inclinés 3-0 à Lille dimanche dernier, espéraient donc renouer avec le succès. Pour y parvenir, le technicien olympien alignait un 4-2-3-1 et enregistrait le retour d’Adil Rami. Les joueurs marseillais effectuaient un début de match convaincant et mettaient la pression sur les buts de Samba. Thauvin (8e) puis Payet (15e) écrasaient trop leurs frappes pour inquiéter le portier normand. Peu avant la demi-heure de jeu, Thauvin décalait sur la gauche Sakai qui remisait pour Mitroglou seul devant Samba, mais l’attaquant grec ne parvenait pas à redresser le ballon (24e). Mais Marseille était logiquement récompensé à la 36e.

Trouvé sur la gauche, Thauvin centrait pour Mitroglou qui d’une déviation de la tête surprenait Samba (1-0, 36e). Juste avant la pause, Strootman récupérait le cuir au milieu et alertait Payet sur la droite. Le capitaine phocéen décalait Thauvin à l’entrée de la surface dont la frappe ne laissait aucune chance à Samba (2-0, 45e). Galvanisée par ce deuxième but, la formation phocéenne manquait le coup de grâce. Sur un coup-franc frappé par Payet, Mitroglou voyait sa tête détournée en corner par Samba (45+6). Au retour des vestiaires, Steve Mandanda sauvait les siens à deux reprises en gagnant son duel devant Crivelli (53e) puis sur une volée de Beauvue (58e). Le portier tricolore était finalement battu en fin de partie. Sur un corner côté gauche, Djiku envoyait le ballon au fond des filets mais son but était refusé avec l’aide de la VAR. Le défenseur caennais avait en effet touché le cuir de la main (90e+2). En souffrance dans le second acte, l’OM s’offrait donc un peu de répit avec ce succès 2-0 face à Caen et remontait à la troisième place.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Face à Rennes, Monaco ne s’en sort toujours pas

L’AS Monaco, 18e au coup d’envoi, recevait le Stade Rennais (17e) au Stade Louis-II. Leonardo Jardim choisissait de faire confiance aux mêmes joueurs de champ que contre le Borussia Dortmund mercredi, dans un dispositif en 5-3-2. Danijel Subasic, entré en jeu en Ligue des Champions, faisait son retour en tant que titulaire. Rennes évoluait en 4-4-2, avec Hatem Ben Arfa et Ismaïla Sarr sur le front de l’attaque, mettant M’Baye Niang sur le banc. Les Monégasques entamaient bien les premières minutes de la rencontre, mais rapidement, ils laissaient les Bretons prendre le jeu à leur compte. Après un bon mouvement collectif, Traoré centrait en retrait pour André, qui frappait au-dessus de la cage adverse (7e). Tielemans répondait quatre minutes plus tard, mais trop excentrée, sa frappe était captée par Diallo (11e). Les Rennais prenaient le jeu à leur compte et suite à un corner obtenu par Zeffane, Ben Arfa servait Da Silva, qui devançait Raggi pour l’ouverture du score (0-1, 14e). Encore une fois, le club de la Principauté encaissait un but sur coup de pied arrêté. Pire, il ne proposait aucune animation offensive. Côté Rouge et Noir, les accélérations de Sarr faisaient mal à Glik et Jemerson, et il trouvait le petit filet de Subasic (40e).

Juste avant la pause, Monaco s’enfonçait encore un peu plus : lors d’un corner en sa faveur, Raggi, frustré, se rendait coupable d’un coup de poing sur Grenier et était expulsé (45+1e). La mission de Jardim s’annonçait alors de plus en plus ardue à 10 contre 11. Il décidait, au retour des vestiaires, de lancer Nacer Chadli en lieu et place de Jean-Eudes Aholou. Le déclic s’effectuait et le Belge récupérait un bon ballon. Golovin trouvait Sylla, qui remettait sur le Russe. Le capitaine Falcao, bien servi par ce dernier, trompait du pied droit Diallo d’une frappe croisée (1-1, 48e). Le club de la Principauté allait mieux en seconde période et dominait, malgré son infériorité numérique. Lamouchi, lui, procédait à un double changement pour redynamiser son attaque : Niang prenait la place de Zeffane, et Bourigeaud celle de Del Castillo (63e). Les remplacements sont bénéfiques. Ben Arfa sollicitait Subasic, qui se détendait bien (69e). Niang aussi se mettait en évidence sur une passe de Bourigeaud, mais son tir finissait dans les tribunes (72e). Mexer manquait également de peu le cadre de la tête (76e), et dans la foulée, Ben Arfa décochait une superbe frappe de l’extérieur de la surface, que Subasic détournait dans son propre but (1-2, 77e). Malgré l’entrée de Jovetic à la place de Sylla (79e), les hommes de Jardim ne réussissaient pas à revenir au score et concédaient leur cinquième défaite de la saison, 2 buts à 1. Ils sont désormais à cinq points de son adversaire du jour, et à quatre longueurs du 17e, le Stade de Reims. Grâce à sa victoire, Rennes remonte à la 11e place du classement.