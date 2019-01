L’AS Monaco ne perd pas de temps sur le mercato hivernal, avec les arrivées déjà conclues de Naldo et plus récemment Fodé Ballo-Touré. Deux autres joueurs sont annoncés proches du Rocher. Il s’agit de Cesc Fabregas, pour lequel l’ASM est en pole position, et William Vainqueur, dont le prêt a même déjà été officialisé par le club d’Antalyaspor.

Cependant, comme l’explique Nice-Matin ce jeudi soir, les tests médicaux réalisés avec le milieu de terrain de 30 ans n’ont pas été jugés concluants. Des tests plus poussés vont ainsi être réalisés vendredi matin, alors que le joueur n’a plus joué depuis le 16 décembre dernier. Même s’il devait signer à Monaco, Vainqueur ne serait pas disponible immédiatement.