A seulement 18 ans, Jonathan Panzo a choisi de quitter Chelsea pour rejoindre Monaco. Une trajectoire sur laquelle était revenu l’intéressé. Et si l’actuel capitaine des U19 anglais a atterri sur le Rocher au lieu de rester chez les Blues, c’est en partie grâce à un jeune talent bien connu de la planète football.

« Ça s’est très bien passé. En tant que défenseur, le style français me convient parfaitement », a-t-il confié sur le site officiel de la FA, avant d’avouer que son départ précoce d’Angleterre avait été influencé par un certain Jadon Sancho, autre talent anglais ayant quitté le pays très jeune. « Je lui en ai parlé et il m’a aidé à franchir le pas mentalement pour aller à Monaco ».