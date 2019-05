Trois matches pour sauver sa peau. Seizième de Ligue 1, l’AS Monaco est toujours dans une situation compliquée. Les hommes de Leonardo Jardim vont devoir l’emporter face à Nîmes ce week-end pour continuer de maintenir ses poursuivants à distance. En conférence de presse, Leonardo Jardim a indiqué que Diego Benaglio était toujours incertain pour la rencontre et qu’une décision serait prise demain concernant sa participation ou non à la rencontre.

En revanche, plusieurs joueurs seront d’ores et déjà absents. Le club princier vient de publier un communiqué médical. « Stevan Jovetic a bénéficié d’une intervention chirurgicale. L’intervention s’est bien déroulée, Stevan a débuté sa rééducation. Danijel Subasic souffre d’une déchirure des ischios jambiers gauches ne lui permettant pas de reprendre d’ici la fin de saison. Willem Geubbels est en soins et en réathlétisation spécifique. Cesc Fabregas et Pietro Pellegri sont en entraînement adapté. Georges-Kévin Nkoudou, William Vainqueur, Diego Benaglio et Andrea Raggi ont repris avec le groupe ».