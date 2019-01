Dix-neuvième de Ligue 1, l’ AS Monaco a sans doute fait la bonne opération de la soirée. Parvenus à égaliser, après avoir été menés tôt dans la rencontre, les Asémistes ont ensuite souffert en seconde période. Le match nul (1-1) semble donc être un bon résultat pour la bonne à Thierry Henry, qui est à quatre longueurs d’Amiens, premier non concerné par la relégation, avec un match en retard. À l’issue de la rencontre, le milieu international marocain de Monaco, Youssef Aït Bennasser s’est exprimé au micro de Canal + :

« On avait fait tout ce qu’il fallait pour pouvoir remporter ce match, on a eu des occasions en début de seconde période, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour les concrétiser. On joue beaucoup mieux qu’en début de saison. On est venu ici pour gagner clairement, on n’a pas rempli l’objectif mais on n’a pas lâché, même si c’était difficile. On a les qualités pour bien jouer au ballon, on va reconstruire une équipe avec les nouveaux joueurs qui viennent d’arriver, mais on sait qu’on n’a pas le temps d’attendre l’adaptation. »