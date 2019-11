Dimanche (21h, à suivre en direct sur FM), en clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit au stade Louis II le Paris Saint-Germain. Champion de France il y a deux saisons, le club de la Principauté connaît des lendemains qui déchantent avec une saison ratée l’année dernière (17e) et un départ compliqué pour ce nouvel exercice (14e, 18 pts). Interrogé sur la capacité à concurrencer le club de la capitale sur la durée en Ligue 1, Leonardo Jardim estime que les deux formations n’ont pas les mêmes objectifs.

« Paris domine le football français depuis 7-8 ans à part l’année où l’on a été champion. Cette année n’est pas différente des autres. Comment expliquer que Monaco ne concurrence plus le PSG ? Combien de gros joueurs sont sortis de Paris ? Ils ont de plus en plus de joueurs de qualité, explique le coach portugais en conférence de presse d’avant-match. C’est pour cela que Paris reste la plus grosse équipe française et une grosse équipe en Europe. Nous, on a un projet différent. Il ne faut pas regarder du côté du PSG, car c’est une autre réalité que la nôtre. »