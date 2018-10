Demain, l’AS Monaco se déplacera sur le terrain du FC Bruges, pour la troisième journée de Ligue des Champions (18h55, à suivre sur notre live commenté). Pour ce match, le coach asémiste, Thierry Henry, a convoqué un groupe de vingt joueurs qui tenteront d’obtenir leur première victoire dans la compétition cette saison.

Blessé à Strasbourg, Falcao ne figure pas dans la liste et va rester se reposer sur le Rocher, tout comme Danijel Subasic. Henry peut tout de même compter sur les retours de Jemerson et Andrea Raggi en défense, mais surtout sur celui de Diego Benaglio dans les buts. Ce dernier devrait être titulaire, suppléé par le numéro quatre Loïc Badiashile, et le portier de la Youth League Yanis Henin. Seydou Sy, le numéro trois, n’est pas éligible en C1.

Le groupe complet :

Gardiens : Benaglio, Badiashile, Henin

Défenseurs : Barreca, Glik, Henrichs, Jemerson, Raggi, Sidibe, Touré

Milieux : Aholou, Ait-Bennasser, Chadli, Golovin, Tielemans, Traore, Diop

Attaquants : Jovetic, Mboula, Sylla