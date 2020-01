Andrea Raggi (35 ans) a été l’un des joueurs majeurs de l’ère Dmitri Rybolovlev à l’AS Monaco. Au cours de son passage sur le Rocher, le défenseur italien a notamment été sacré champion de France de Ligue 2 (2013), mais surtout de Ligue 1 (2017). Sans oublier qu’il a activement participé à la campagne exceptionnelle connue par Monaco en C1 la même année (demi-finale, éliminé par la Juventus). Grâce à l’argent investi dans le club par le propriétaire russe, Andrea Raggi a également côtoyé de nombreux joueurs de talent, comme Kylian Mbappé, James Rodriguez ou encore Fabinho.

Nice-Matin, dans son édition du jour, s’est amusé à questionner le natif de La Spezia sur la composition de son onze idéal au cours de ses années monégasques. Le principal protagoniste s’est évidemment pris au jeu, et ce avec une pointe d’humour : « je me mets dedans forcément (rires). En 4-4-2 alors : Subasic Sidibé, Ricardo Carvalho, moi, Mendy - Dirar, Fabinho, Toulalan, Martial - Mbappé et Falcao. Ça a de la gueule, non ? », a lâché Andrea Raggi. Débarqué en 2012 à Monaco en provenance de Bologne, l’ancien joueur de Palerme ou encore de la Sampdoria est toujours libre depuis son départ du club de la Principauté, en juillet 2019. Il a d’ailleurs confié au quotidien régional qu’il était sur le point de mettre un terme à sa carrière, qui avait débuté en 2002.