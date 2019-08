Le retour de la Ligue 1 s’est ponctué par la large défaite de l’AS Monaco face à l’Olympique Lyonnais (0-3). Outre les buts de Moussa Dembélé, Memphis Depay et Lucas Tousart, l’autre tournant du match se nommait Cesc Fàbregas, exclu à la demi-heure de jeu après l’intervention de la VAR pour une faute sur Léo Dubois. Un fait de jeu qui n’est pas le seul argument de la défaite selon Leonardo Jardim, l’entraîneur monégasque.

« Il y a eu 30 minutes, on a fait une erreur qui nous a coûté le premier but, puis on a maîtrisé le ballon, mais sans poids offensif. Après le carton rouge, c’est Lyon qui a eu le contrôle du ballon. Au niveau de l’attitude, mes joueurs ont essayé de donner leur meilleur. Bien sûr qu’on fait des erreurs, des erreurs importantes qui ont coûté les deux premiers buts, mais on peut parler du poids offensif, du manque d’impact offensif pour déséquilibrer les lignes offensives adverses et être plus efficace dans les 30 derniers mètres », explique le Portugais en conférence de presse d’après-match. Le prochain rendez-vous de Monaco se fera à Metz, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, sans le milieu de terrain espagnol.

