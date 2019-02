Ces dernières saisons, l’AS Monaco a misé sur de talents en devenir afin de les revendre au prix fort. Mais le club princier ne veut pas se précipiter avec ses jeunes pousses. C’est ce qu’a confié Leonardo Jardim en conférence de presse. L’entraîneur portugais veut préserver les pépites monégasques. « Monaco a toujours fait le pari des joueurs jeunes. Sur les cinq dernières années, on a fait progresser et on a lancé des joueurs de grande qualité. Je ne donnerai pas de noms mais je te jure que c’est important de dire que nous faisons les choses au moment correct. Bien sûr, tout le monde aimerait jouer à 16 ans, 15 ans, 14 ans, à 12 ans...même à 11 ans, si tu demandes il se dit peut-être..."Je peux jouer là". Il faut faire preuve de respect ».

Il poursuit : « Dans les équipes de haut niveau, les joueurs les plus importants ont entre 23 et 30 ans. Bien sûr, il peut y avoir des joueurs de 31, 32 ans ou 20 ans. Mais la priorité, c’est entre ces deux âges, ce que j’appelle l’âge de performance. Avant 23 ans, le joueur a toujours la capacité de progresser. Après 23 ans, c’est plus difficile. Mais avant, ils ont cette capacité. Si on parle de joueurs qui ont 17 ou 18 ans, ils vont progresser, avoir des opportunités. Mais il faut agir et respecter les périodes. Les périodes d’adolescence, de maturité. Aujourd’hui, le football blesse beaucoup de jeunes. On nous casse la carrière de beaucoup de jeunes car on essaye de faire d’un joueur de 17 ou 18 ans un adulte miniature. Ce qu’il n’est pas ».