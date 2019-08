A l’occasion de la présentation du défenseur Guillermo Maripan et du latéral gauche Arthur Zagré, le vice-président de l’AS Monaco Oleg Petrov a laissé entendre que l’arrivée de Tiémoué Bakayoko était bouclée. « Nous attendions cette arrivée depuis longtemps. Nous le connaissons bien. Il est très solide et a de grandes qualités physiques. Il connaît le coach, le club et le championnat, il n’y aura pas de soucis pour son adaptation, ni de surprise », a-t-il glissé.

Interrogé sur le possible départ de Radamel Falcao, qu’il n’a pas souhaité confirmer, il a cependant indiqué travailler sur le remplacement du buteur colombien. « On étudie aussi d’autres solutions pour l’attaque, même si rien n’est figé à l’heure actuelle. Il reste encore deux jours mais ce n’est pas simple. Nous travaillons énormément dessus. » Mauro Icardi a récemment refusé de rejoindre le club de la Principauté.

