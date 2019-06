Récemment, un transfert de Radamel Falcao en Espagne a été évoqué, avec deux clubs qui sont prêts à l’accueillir : l’Atlético de Madrid (où il a joué entre 2011 et 2013) et le Valence CF. Pour l’instant, le Colombien ne semble pas avoir pris de décision, mais le directeur sportif de l’ASM, Oleg Petrov, a réagi à cette rumeur de départ, dans un entretien accordé à L’Équipe : « Nous ne parlons pas de ça avec lui pour l’instant. »

« Il a encore un contrat d’un an (Falcao est lié jusqu’en 2020 avec Monaco, ndlr), il a été l’un de nos meilleurs éléments cette saison (15 buts inscrits en Ligue 1, ndlr), a poursuivi Petrov. On compte sur lui mais si quelque chose change, on cherchera un autre buteur. » Après avoir fini à une triste 17e place dans le championnat français, le club du Rocher va devoir s’activer cet été pour recruter une équipe compétitive et retrouver la Ligue des champions, quitte à faire de grosses dépenses sur le mercato.