Souvent remplie depuis le début de la saison, l’infirmerie de l’AS Monaco est vide ! Un événement à souligner à quelques jours du derby face à l’OGC Nice (28e journée de Ligue 1).

Adrien Silva et Pietro Pellegri, absents ces derniers jours, ont repris l’entraînement avec le groupe. Et si rien n’indique que Robert Moreno prendra des risques avec eux, notamment avec l’attaquant international italien qui a souvent rechuté depuis son arrivée sur le Rocher, ils ne sont plus sur le flanc.